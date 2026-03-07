Por conta dos altos salários que recebem, é comum que personalidades da televisão figurem entre os profissionais mais bem pagos do Brasil. Consequentemente, esses rendimentos elevados lhes garantem acesso a uma vida cercada de luxo.

E este certamente é o caso da apresentadora Daniela Albuquerque, da emissora RedeTV!, que é dona de uma mansão que conta com cerca de 17,8 mil metros quadrados de área construída, se consolidando assim como a maior do Brasil.

Vale destacar que o espaço da residência foi muito bem aproveitado, já que além de contar com uma área externa gigantesca, cercada por jardins, piscinas, quadras esportivas e com espaço para um heliponto e um hangar, a mansão ainda possui 18 quartos, 14 banheiros e até mesmo um cinema particular.

Só que para ter acesso a todo este luxo, Daniela e seu marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr., que é sócio fundador da RedeTV! precisaram desembolsar uma quantia considerável, já que a mansão foi avaliada em cerca de R$ 1 bilhão.

Localizada no bairro de Alphaville, na Grande São Paulo, a propriedade se destaca no segmento de luxo e, por conta de suas características, ainda eleva o status de seus proprietários a um novo nível de requinte.

Quem é Daniela Albuquerque: mais sobre a dona da maior mansão do Brasil

Apesar da origem humilde, Daniela Albuquerque conseguiu dar passos largos em sua carreira após se formar em jornalismo, passando a atuar como estagiária na produção do extinto programa Bom Dia Mulher, da RedeTV!, em meados dos anos 2000.

Algum tempo depois, ela se tornou uma figura proeminente diante das câmeras, assumindo a apresentação de programas como Dr. Hollywood, Manhã Maior, Sob Medida e o Sensacional, o qual segue comandando até os dias atuais.

A relação entre Daniela e Amilcare Dallevo Jr., que é seu parceiro tanto em vida quanto na aquisição da maior mansão do Brasil, teve início em 2004 e culminou no casamento em 2006. Da união nasceram duas filhas, e o casal permanece unido até os dias atuais.