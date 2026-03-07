Considerado o segundo melhor parque de diversões de todo o mundo por usuários do site Tripadvisor, o Beto Carrero World, situado no município de Penha, no litoral norte de Santa Catarina, anunciou que receberá novas atrações até 2028.

Entre elas, está uma montanha-russa fabricada pela Intamin, a empresa responsável por muitos dos brinquedos dos parques da Universal em Orlando, que promete aprimorar ainda mais a experiência dos visitantes, uma vez que ela contará com recursos tecnológicos nunca vistos antes no Brasil.

Avaliada em cerca de R$ 450 milhões, a atração integra o recente pacote de investimentos anunciados recentemente pela administração do parque e, apesar de ter sido classificada como “familiar”, ela também deve agradar os sedentos por adrenalina.

Afinal, conforme divulgado pelo portal Folha de S. Paulo, a montanha-russa não só terá cerca de 1,4 quilômetros de extensão, como ainda contará com trocas rápidas de trilhos, múltiplos lançamentos e até mesmo momentos em gravidade zero.

Para tornar o embarque e o desembarque mais rápidos, a atração ainda contará com cinco trens e uma estação dupla, o que deve facilitar o fluxo de visitantes e, consequentemente, tornar a visita mais agradável.

Montanha-russa será inspirada em Bob Esponja

A nova montanha-russa do Beto Carrero World integrará a área do parque que é inspirada pelo desenho Bob Esponja, criado por Stephen Hillenburg para o canal Nickelodeon e xibido pela primeira vez em julho de 1999.

Por conta disso, os passageiros vivenciarão uma experiência imersiva, sentindo-se dentro de cenas do desenho ao longo do passeio. Além disso, em determinado trecho do passeio, a montanha-russa se entrelaçará com outra atração relacionada que integra o mesmo setor do parque.

A previsão inicial é de que a novidade seja inaugurada oficialmente em 2028. Até lá, o Beto Carrero World seguirá investindo em melhorias para manter o parque sempre atualizado e atrativo para os visitantes.