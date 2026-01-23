O calor intenso característico de Cuiabá encontrou um adversário à altura em um projeto arquitetônico que transformou a paisagem urbana do Mato Grosso. Localizada no condomínio Brasil Beach Home Resort, a maior piscina do país é uma verdadeira lagoa artificial que impressiona não apenas pelo tamanho, mas pela sofisticação. Inaugurada em 2016, a estrutura se tornou um marco da engenharia civil nacional ao oferecer uma experiência de litoral em plena região central do Brasil, cercada pelas paisagens do Cerrado.

Dimensões monumentais e proporções gigantescas

Os números por trás do empreendimento ajudam a entender a magnitude da obra. O reservatório ocupa uma área de 20 mil metros quadrados, preenchidos por impressionantes 47 milhões de litros de água. Para se ter uma ideia da escala, esse volume seria suficiente para abastecer 18 piscinas de padrão olímpico. Com uma extensão de 275 metros de comprimento e largura de 100 metros, o complexo exige um fôlego considerável de quem decide atravessá-lo a nado. Complementando o cenário, uma faixa de areia de 12 mil metros quadrados contorna as águas, simulando uma praia privativa para os moradores.

Engenharia avançada e foco na sustentabilidade

A manutenção da transparência e do tom azulado da água é garantida por uma tecnologia de ponta desenvolvida pela empresa Crystal Lagoons. O sistema opera de forma automatizada, utilizando processos de filtragem e tratamento que otimizam o uso de recursos naturais e reduzem o consumo de energia. Esse cuidado técnico permite que os usuários desfrutem de atividades náuticas leves, como o uso de caiaques e stand up paddle, transformando o local em um centro de lazer que ajuda a mitigar as altas temperaturas da capital mato-grossense.

O luxo em escala global e recordes internacionais

O projeto exigiu um aporte financeiro de aproximadamente 170 milhões de reais, unindo modernidade e soluções inspiradas em resorts de renome mundial. Embora a piscina brasileira seja a maior do território nacional, ela faz parte de uma linhagem de gigantes internacionais. A mesma tecnologia foi aplicada no Egito, na Citystars Sharm El Sheikh, que detém o título de maior do mundo com seus 12 hectares de superfície. Enquanto o modelo egípcio utiliza águas de poços subterrâneos e a versão chilena de San Alfonso del Mar é abastecida pelo oceano, a lagoa de Cuiabá adapta esse conceito de sonho de consumo para a realidade geográfica do interior do Brasil.