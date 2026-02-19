O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta quarta-feira (18), dois comunicados de atenção para chuvas fortes que atingem municípios do Sertão da Paraíba. Ao todo, 64 cidades estão sob monitoramento, com alertas classificados nas cores amarela e laranja. Ambos permanecem válidos até as 10h da próxima sexta-feira (20). As informações são do g1.

O aviso amarelo indica situação de perigo potencial. Já o laranja aponta para risco mais elevado, exigindo atenção redobrada da população e das autoridades locais.

O que significa cada nível de alerta

No nível amarelo, a previsão é de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora, acompanhada de ventos que podem chegar a 60 km/h. Nessa condição, o risco de ocorrências como interrupção no fornecimento de energia e queda de galhos é considerado baixo, mas não descartado.

Quando o alerta é laranja, o cenário se torna mais preocupante. A estimativa é de chuvas mais volumosas, podendo variar de 30 a até 60 milímetros por hora, com rajadas de vento que alcançam 100 km/h. Nesse caso, aumentam as chances de alagamentos, descargas elétricas, queda de árvores e danos à rede elétrica.

As cidades listadas pelo Inmet aparecem nas duas classificações, entre elas Sousa, Cajazeiras, Pombal, Itaporanga, Princesa Isabel e São Bento, além de outros municípios da região sertaneja.

Orientações à população

Diante da previsão de tempo instável, o Inmet recomenda evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, assim como não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada em momentos de tempestade.

No caso do alerta laranja, a orientação inclui, se possível, desligar equipamentos elétricos e o quadro geral de energia para prevenir danos.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.