O mandato do presidente argentino Javier Milei já tem data marcada para terminar. Caso não seja reeleito, o chefe de Estado concluirá seu período à frente do governo em 10 de dezembro de 2027, conforme determina a Constituição da Argentina.

Eleito em 2023 com uma plataforma liberal e promessas de enxugar o Estado, Milei ainda enfrenta desafios políticos e econômicos que podem definir se sua gestão ganhará continuidade ou encerrará após um único mandato. Desde que assumiu o cargo, Javier Milei vem implementando uma agenda marcada por cortes de gastos públicos, privatizações e medidas de desregulamentação econômica.

Essas políticas dividiram a opinião pública argentina. Enquanto parte da população vê nas reformas uma tentativa necessária de recuperar a economia do país, outra parcela critica os impactos sociais e o aumento do custo de vida. Nos próximos anos, o desempenho dessas medidas será decisivo para o futuro político de Milei.

Seu governo enfrenta o desafio de equilibrar o combate à inflação e o crescimento econômico com a manutenção do apoio popular. Caso não consiga reverter os índices negativos até 2027, o presidente poderá ter dificuldades em renovar o mandato e garantir continuidade ao seu projeto de país.

Economia, popularidade e incertezas sobre o futuro político

Desde o início de seu governo, Milei tem apostado em uma política econômica austera, com forte redução de subsídios e incentivo à abertura do mercado. Embora essas medidas tenham agradado investidores e parte do setor privado, elas também provocaram protestos e desgaste político, especialmente entre trabalhadores e servidores afetados pelos cortes.

Com a economia ainda em processo de recuperação e índices sociais pressionados, o presidente precisará demonstrar resultados concretos até 2027 para manter sua base de apoio. Especialistas apontam que o rumo da inflação, o emprego e o poder de compra da população serão fatores determinantes para definir se Javier Milei chegará competitivo às próximas eleições presidenciais na Argentina.