Na orla de Balneário Camboriú, uma mansão se destaca por ser diferente de todos os outros imóveis da região. Enquanto a cidade é conhecida pelos prédios altos e modernos, essa casa fica de frente para o mar e é mais tradicional. O imóvel pertence ao empresário Luciano Hang, conhecido como véio da Havan, figura bastante conhecida aqui no Brasil.

A casa está localizada na Avenida Atlântica, uma das regiões mais caras do país. Com cerca de 1.400 metros quadrados de área construída, a mansão foi comprada por aproximadamente R$ 140 milhões, valor que coloca a casa como um dos imóveis mais caros do Brasil. Isso se explica porque, com o crescimento da região, imóveis como esse se tornaram cada vez mais valorizados.

Contraste com a cidade

Hoje, Balneário Camboriú é vista como um dos principais destinos de luxo do Brasil. O que antes era uma orla com casas deu lugar a uma paisagem cheia de prédios altos e sofisticados. Por isso, essa mansão chama tanto atenção, já que ela é uma das últimas casas de frente para o mar nessa avenida.

Mais do que um imóvel

Além de ser uma casa de alto padrão, a compra também pode ser vista como um investimento. Luciano Hang construiu uma fortuna bilionária com seus negócios e costuma investir em diferentes áreas. Ao adquirir esse imóvel, ele garante um patrimônio em uma das regiões mais valorizadas do Brasil.