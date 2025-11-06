Márcia Sensitiva é uma das figuras mais conhecidas do Brasil quando o assunto é espiritualidade e previsões astrológicas. Com seu jeito espontâneo e linguagem acessível, ela conquistou milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha mensagens sobre energia, autoconhecimento e os caminhos que os astros indicam.

Misturando humor, misticismo e conselhos práticos, Márcia se tornou uma referência para quem busca entender melhor o próprio destino — e, claro, descobrir o que o universo reserva para o futuro. Foi neste sentido que ela fez uma previsão e tanto para o ano de 2025, que vem chegando as suas últimas semanas.

Ainda em dezembro do ano passado, em entrevista ao portal GZH Passo Fundo, Márcia Sensitiva afirmou que 2025 seria “o ano do casamento, dos negócios e do dinheiro”. Segundo ela, astros como Júpiter entrariam em cena para abrir caminho a um ciclo de crescimento.

“O que eu posso dizer, para todo mundo, inclusive vocês do Sul, que sofreram tanto, não vai mais ter esse sofrimento. Quem comanda na astrologia durante esse ano de 2024 é Saturno. Nós chamamos ele de ‘Pai Bravo’. Ele é um astro que segura a gente. É um passo para a frente e outro para trás”, iniciou.

Ela então complementou: “Para 2025, estará entrando o melhor astro do mundo que é Júpiter. É o grande benéfico. Todo mundo vai casar, todo mundo vai montar negócio, todo mundo vai ganhar dinheiro. Então eu vejo felicidade para todo mundo. Vejo mesmo. Vai ser um ano babado!”.

De terapeuta espiritual a fenômeno nas redes sociais

Márcia Fernandes, mais conhecida como Márcia Sensitiva, começou sua trajetória no mundo espiritual muito antes da fama. Formada em psicologia e estudiosa de astrologia, numerologia e radiestesia, ela iniciou sua carreira oferecendo atendimentos terapêuticos e palestras voltadas ao equilíbrio energético e autoconhecimento.

Com o tempo, seu trabalho começou a chamar atenção por unir ciência, espiritualidade e uma comunicação leve e acessível. O sucesso nacional veio com suas participações em programas de televisão e, principalmente, com a explosão nas redes sociais.