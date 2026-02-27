Em meio ao avanço da cultura fitness, o McDonald’s decidiu surfar na onda da alimentação rica em proteínas. Durante ação promocional realizada neste mês, a rede decidiu chamar atenção a um dado nutricional do Egg McMuffin: o sanduíche pode oferecer entre 17 e 20 gramas de proteína por porção. O McMuffin é quase comparável, em quantidade proteica, a uma dose de whey protein.

Sem alterar receita ou preço, a empresa optou por mudar a narrativa. O que antes era visto apenas como uma opção prática para o café da manhã passou a ser comunicado como alternativa e com apelo funcional.

Proteína vira prioridade no prato

A decisão acompanha uma transformação nos hábitos alimentares. Um levantamento do International Food Information Council aponta que a maioria dos consumidores nos Estados Unidos procura aumentar o consumo diário de proteína.

O movimento ganhou força com a popularização de medicamentos à base de GLP-1, frequentemente associados ao controle de apetite e à manutenção de massa muscular. Nesse cenário, alimentos que entregam maior teor proteico passaram a ser percebidos como aliados de saciedade e equilíbrio nutricional.

Estratégia pensada além do desconto

Analistas de mercado veem na iniciativa um exemplo de reposicionamento estratégico. Em vez de lançar um produto inédito ou apostar em promoções, a rede optou por destacar um atributo já existente, alinhando às novas demandas do consumidor. A mudança mostra como dados de comportamento alimentar influenciam decisões de marketing.