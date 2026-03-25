Se você pensa em trabalhar como motorista de aplicativo, saiba que isso exige mais do que a vontade de dirigir. O desempenho do veículo impacta diretamente no lucro mensal, já que combustível, manutenção e conforto influenciam cada corrida.

Por isso, a prioridade deve ser encontrar um carro que consiga rodar bastante, sem exigir paradas constantes no posto, e que ofereça boa experiência ao passageiro.

Sedan pode ser uma boa opção

Entre as opções disponíveis, o Fiat Cronos se destaca como um dos veículos mais equilibrados para uso profissional. A linha oferece motores 1.0 e 1.3 Firefly flex, com destaque para o 1.3, que entrega até 107 cv com etanol e 98 cv com gasolina.

No consumo, o modelo pode alcançar, com gasolina, cerca de 12,6 km/l em lugares urbanos e aproximadamente 14,6 km/l na estrada, ajudando a reduzir o custo por quilômetro rodado.

Além disso, o modelo conta com um porta-malas de 525 litros, o que facilita viagens com bagagens e aumenta as opções de corridas que o motorista pode fazer.

Dependendo da versão, o Cronos também traz central multimídia de 7 polegadas, ar-condicionado digital, câmera de ré e modo de condução Sport. Esses itens tornam o uso diário mais confortável e contribuem para uma experiência mais agradável dos passageiros.

Preço e versões em 2026

Em 2026, a versão Drive 1.3 manual pode ser encontrada em torno de R$ 113.990, enquanto a configuração S-Design 1.3 com câmbio CVT chega a aproximadamente R$ 122.570.