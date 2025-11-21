Apesar de ser conhecida como a “Paris da América do Sul” e figurar em listas de destinos imperdíveis, Buenos Aires, na Argentina, muitas vezes é subestimada pelos turistas que visitam o continente. A cidade combina charme histórico, cultura vibrante e gastronomia renomada, mas ainda assim não recebe a atenção que merece em meio a destinos mais badalados da região.

Explorar suas ruas, cafés clássicos e bairros cheios de personalidade revela uma experiência única, que muitos viajantes acabam ignorando em suas rotas pela América Latina. Buenos Aires encanta por seus contrastes: enquanto bairros como Recoleta e Palermo exibem arquitetura elegante e ruas arborizadas, locais como San Telmo respiram história e tradição, com feiras de antiguidades e tango a cada esquina.

A cidade também se destaca pela cena cultural intensa, oferecendo museus renomados, teatros de alta qualidade e uma agenda constante de eventos artísticos. Para os amantes da gastronomia, a capital argentina é um convite a experimentar desde os tradicionais cortes de carne em parrillas até doces icônicos como o alfajor, sem contar a famosa influência italiana presente em suas pizzas e massas.

Além disso, Buenos Aires proporciona experiências únicas para quem deseja se aprofundar na cultura local: caminhar pela Avenida 9 de Julho, assistir a um show de tango em La Boca ou simplesmente se perder pelas praças e cafés históricos é mergulhar na alma portenha. Apesar de sua riqueza cultural e turística, a cidade ainda é muitas vezes ofuscada por destinos mais populares da América Latina.

As 10 cidades mais visitadas na América Latina

Cancún (México) — ~6,04 milhões de pernoites internacionais Punta Cana (República Dominicana) — ~3,89 milhões Riviera Maya (México) — ~3,17 milhões Cidade do México (México) — ~3,16 milhões Lima (Peru) — ~2,63 milhões Santiago (Chile) — ~2,33 milhões São Paulo (Brasil) — ~2,25 milhões Buenos Aires (Argentina) — ~2,04 milhões Cusco (Peru) — ~1,75 milhões Cidade do Panamá (Panamá) — ~1,49 milhão

Dados: Global Destination Cities Index da Mastercard