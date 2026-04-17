A resposta é direta: não. O Palmeiras não corre risco de ser excluído da Copa Libertadores por conta das declarações de Abel Ferreira. O que aconteceu foi a abertura de um processo disciplinar por parte da Conmebol após críticas do treinador ao VAR, algo que, dentro do regulamento, não prevê punições esportivas ao clube, mas sim sanções individuais ao profissional envolvido.

A entidade sul-americana enquadrou Abel no artigo 11 do Código Disciplinar, que trata de condutas que possam desacreditar a organização ou seus integrantes. Entre os pontos citados estão declarações consideradas ofensivas e atitudes que possam afetar a imagem da competição.

As falas do treinador fizeram referência ao funcionamento do VAR, inclusive relembrando episódios da final da Libertadores de 2025, o que gerou a reação da Conmebol. Apesar da repercussão, esse tipo de situação é relativamente comum no futebol e costuma resultar em punições como advertência, multa ou até suspensão de jogos.

Ou seja, o impacto tende a recair diretamente sobre o técnico, e não sobre o clube. Portanto, não há qualquer possibilidade real de exclusão do Palmeiras da Libertadores por esse episódio. No entanto, Abel Ferreira pode sim ser punido pela Conmebol, dependendo do julgamento, o que pode resultar em suspensão ou outras sanções disciplinares.

A agenda do Palmeiras na Copa Libertadores

1ª rodada: 08/04, 21h40 – Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras

2ª rodada: 16/04, 19h00 – Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal

3ª rodada: 29/04, 21h30 – Cerro Porteño x Palmeiras

4ª rodada: 05/05, 19h00 – Sporting Cristal x Palmeiras

5ª rodada: 20/05, 21h30 – Palmeiras x Cerro Porteño

6ª rodada: 28/05, 19h00 – Palmeiras x Junior Barranquilla