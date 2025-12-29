A fazenda está situada em uma das regiões mais belas do interior de São Paulo, em meio a um relevo que parece esculpido pela própria natureza. A produção é artesanal e tem qualidade reconhecida internacionalmente.

Um dos queijos da propriedade, o Cuesta, conquistou a medalha “super ouro”, a maior honraria de um concurso mundial de queijos realizado na França. Seu aperfeiçoamento exigiu 2,5 anos de dedicação até atingir o nível de excelência atual. A produção segue uma rotina sazonal, variando conforme a disponibilidade de leite ao longo do ano.

Atualmente, a fazenda produz cerca de 750 litros de leite por dia, resultando em aproximadamente 2,2 mil quilos de queijo por mês, distribuídos para diversas regiões do país. Outro queijo da região também recebeu reconhecimento internacional: o Sinuero, produzido em Bofete, município vizinho a Pardinho, conquistou uma medalha de prata em competição mundial.

Na propriedade, são fabricados seis tipos de queijos com diferentes sabores e tamanhos, alguns até elaborados com flores. O fermento utilizado no preparo também é produzido localmente. No mercado, o Cuesta pode ser encontrado por até R$ 200 o quilo, enquanto o Sinuero é vendido por cerca de R$ 120.

Pardinho e região: polo brasileiro de queijos premiados

A produção de queijos em Pardinho e municípios vizinhos, como Bofete, mostra que o interior paulista tem muito a oferecer ao cenário gastronômico nacional e internacional. A combinação de clima, solo fértil e dedicação artesanal permite que pequenos produtores desenvolvam produtos de altíssima qualidade, capazes de disputar prêmios em competições mundiais.

Além do prestígio internacional, a valorização desses queijos impulsiona a economia local, fortalece o turismo rural e incentiva novas gerações a se dedicarem à produção artesanal. Experiências como visitas às fazendas, degustações e participação em festivais regionais tornam a região um destino cada vez mais procurado por quem deseja conhecer de perto a excelência dos queijos brasileiros.