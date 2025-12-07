Prédios altos, uma orla extensa e um clima que lembra grandes cidades de praia. Foi essa a comparação que ganhou repercussão após o ator Caio Castro dizer, no podcast “Ticaracaticast”, que Praia Grande tem “cara de Miami”. A fala reacendeu o debate sobre a modernização do município e chamou atenção até de quem só o conhece como destino de verão.
O comentário despertou não só nostalgia, mas também a curiosidade nas redes: afinal, o quanto Praia Grande mudou para receber esse apelido? Castro contou que frequentou a cidade durante a infância e que hoje se surpreende com a transformação do local.
“A maioria dos finais de semana estou lá, dou uma corridinha na praia. Praia Grande é a Miami brasileira, e quem disser o contrário não conhece”, afirmou o ator, destacando a mudança visual da orla. A fala levou muitos viajantes a revisitar a cidade — seja pela memória afetiva, seja pela curiosidade de entender o que motivou a comparação com um dos destinos mais famosos dos Estados Unidos.
Segundo o IBGE, Praia Grande foi o município que mais cresceu na Baixada Santista em 2024, ganhando mais de 15 mil novos moradores até julho daquele ano. Esse avanço acelerado mudou o perfil de várias regiões da cidade. A prefeitura destaca que, pela primeira vez, o número de imóveis ocupados permanentemente superou o de unidades destinadas exclusivamente ao aluguel de temporada.
Curiosidades sobre Praia Grande
- É uma das cidades que mais crescem no Brasil
- Nos últimos anos, Praia Grande tem registrado forte expansão populacional, impulsionada por novos empreendimentos imobiliários e melhorias na infraestrutura urbana.
- Possui uma das maiores orlas urbanizadas do país
- São cerca de 22 km de praia com ciclovia, quiosques padronizados, áreas esportivas e calçadão totalmente revitalizado — um dos motivos da comparação com Miami.
- Tem o maior sistema de monitoramento por câmeras da América Latina
- O Centro Integrado de Monitoramento (CIM) utiliza milhares de câmeras espalhadas pela cidade, auxiliando na segurança e organização do trânsito.
- Foi referência nacional em urbanização de orlas
- O projeto de revitalização iniciado nos anos 2000 virou modelo para outras cidades litorâneas, devido à combinação de paisagismo, iluminação e acessibilidade.
- É um dos destinos mais procurados do litoral paulista
- Durante a alta temporada, pode receber mais de 1 milhão de visitantes, número muito superior ao de seus moradores fixos.
- Possui bairros com nomes de países e cidades
- Os bairros mais famosos seguem a temática geográfica — como Guilhermina, Tupi, Aviação e Boqueirão — e muitos possuem forte identidade própria.
- Já foi distrito de São Vicente
- Praia Grande só se tornou município independente em 1967. Antes disso, era administrada por São Vicente.
- Tem um forte comércio voltado ao turismo
- Além do tradicional comércio de verão, a cidade abriga shoppings, feiras e mercados populares que movimentam a economia local.
- É palco de eventos esportivos e culturais
- A orla recebe corridas, shows, festivais gastronômicos e competições de esportes de verão durante o ano todo.
