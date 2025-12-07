Prédios altos, uma orla extensa e um clima que lembra grandes cidades de praia. Foi essa a comparação que ganhou repercussão após o ator Caio Castro dizer, no podcast “Ticaracaticast”, que Praia Grande tem “cara de Miami”. A fala reacendeu o debate sobre a modernização do município e chamou atenção até de quem só o conhece como destino de verão.

O comentário despertou não só nostalgia, mas também a curiosidade nas redes: afinal, o quanto Praia Grande mudou para receber esse apelido? Castro contou que frequentou a cidade durante a infância e que hoje se surpreende com a transformação do local.

“A maioria dos finais de semana estou lá, dou uma corridinha na praia. Praia Grande é a Miami brasileira, e quem disser o contrário não conhece”, afirmou o ator, destacando a mudança visual da orla. A fala levou muitos viajantes a revisitar a cidade — seja pela memória afetiva, seja pela curiosidade de entender o que motivou a comparação com um dos destinos mais famosos dos Estados Unidos.

Segundo o IBGE, Praia Grande foi o município que mais cresceu na Baixada Santista em 2024, ganhando mais de 15 mil novos moradores até julho daquele ano. Esse avanço acelerado mudou o perfil de várias regiões da cidade. A prefeitura destaca que, pela primeira vez, o número de imóveis ocupados permanentemente superou o de unidades destinadas exclusivamente ao aluguel de temporada.

Curiosidades sobre Praia Grande

É uma das cidades que mais crescem no Brasil

Nos últimos anos, Praia Grande tem registrado forte expansão populacional, impulsionada por novos empreendimentos imobiliários e melhorias na infraestrutura urbana.

Possui uma das maiores orlas urbanizadas do país

São cerca de 22 km de praia com ciclovia, quiosques padronizados, áreas esportivas e calçadão totalmente revitalizado — um dos motivos da comparação com Miami.

Tem o maior sistema de monitoramento por câmeras da América Latina

O Centro Integrado de Monitoramento (CIM) utiliza milhares de câmeras espalhadas pela cidade, auxiliando na segurança e organização do trânsito.

Foi referência nacional em urbanização de orlas

O projeto de revitalização iniciado nos anos 2000 virou modelo para outras cidades litorâneas, devido à combinação de paisagismo, iluminação e acessibilidade.

É um dos destinos mais procurados do litoral paulista

Durante a alta temporada, pode receber mais de 1 milhão de visitantes, número muito superior ao de seus moradores fixos.

Possui bairros com nomes de países e cidades

Os bairros mais famosos seguem a temática geográfica — como Guilhermina, Tupi, Aviação e Boqueirão — e muitos possuem forte identidade própria.

Já foi distrito de São Vicente

Praia Grande só se tornou município independente em 1967. Antes disso, era administrada por São Vicente.

Tem um forte comércio voltado ao turismo

Além do tradicional comércio de verão, a cidade abriga shoppings, feiras e mercados populares que movimentam a economia local.

É palco de eventos esportivos e culturais