Uma mistura simples de sabão de coco, vinagre de álcool e água tem chamado atenção dos amantes de plantas por eliminar lagartas, formigas, pulgões, cochonilhas, ácaros, mosca-branca e fumagina. A receita, mostrada em um vídeo do canal Cantinho de Casa em janeiro de 2025, viralizou ao exibir o efeito rápido em uma laranjeira infestada.

O inseticida natural tem como base a combinação de sabão de coco e vinagre de álcool, que juntos desidratam os insetos e rompem sua proteção, sem prejudicar a planta quando usados corretamente. A água funciona como veículo, distribuindo a mistura pelas folhas e alcançando os cantos onde as pragas geralmente se escondem.

Esse remédio caseiro para plantas surge como uma alternativa prática e econômica aos produtos químicos, utilizando ingredientes comuns e de fácil preparo. A proposta principal é simples: reduzir ou eliminar a infestação com uma única aplicação bem feita, atingindo até os ovos presos nas folhas e ramos.

Como preparar o inseticida natural

Para preparar, coloque um pequeno pedaço de sabão de coco em barra no liquidificador junto com 500 ml de água e 100 ml de vinagre de álcool. Bata por cerca de dois minutos, até obter uma espuma leitosa e homogênea, que facilita a pulverização sobre as plantas.

Após bater, o líquido deve ser coado em uma peneira para remover pedaços de sabão que possam entupir o borrifador. Em seguida, transfira a mistura para o pulverizador. O inseticida estará pronto para uso em hortas, vasos e árvores frutíferas, sendo recomendado aplicá-lo em horários mais frescos, como no fim da tarde ou em dias nublados.

E quais são os resultados contra as pragas?

No teste realizado em uma laranjeira, as pragas começaram a cair ressecadas logo após a aplicação, mostrando claramente o efeito do sabão e do vinagre sobre a proteção dos insetos. A fumagina e a camada de fuligem nas folhas também se desprendem com mais facilidade, deixando o verde das folhas mais limpo e vibrante.