Quem trabalha com delivery de aplicativos como o iFood sabe que a escolha da moto faz toda a diferença para produtividade e economia. Entre os modelos mais indicados para o trabalho, destacam-se motos de 160cc a 250cc, que equilibram potência, robustez e consumo.

Para quem busca custo acessível, a Shineray SHI 175 surge como uma opção interessante: com motor de 175 cc, câmbio de cinco marchas e freios CBS, ela oferece tecnologia suficiente para o dia a dia, e pode ser encontrada zero km entre R$ 14.000 e R$ 17.000, ou usada por menos de R$ 15.000.

Entre os modelos mais populares no mercado urbano estão a Honda CG 160 Cargo e a Honda Titan 160, com cerca de 15 cavalos de potência. Além de confiáveis, essas motos se destacam pelo baixo consumo — cerca de 40 km/l — e ampla disponibilidade de peças. Seu custo de aquisição usado varia de R$ 10.000 a R$ 16.000.

Para trajetos mistos e estradas, modelos como a Yamaha Lander 250 e a Yamaha Fazer 250 oferecem maior potência e conforto. A Lander 250, por exemplo, com 250 cc, é indicada para quem pega trechos mais rápidos, mas seu preço zero km fica entre R$ 27.000 e R$ 30.000, e usada, entre R$ 18.000 e R$ 25.000 — um investimento acima da média para quem busca economia inicial.

A Fazer 250 segue perfil semelhante, com melhor desempenho urbano e conforto para longas jornadas, mas também exige desembolso maior. Quem precisa de robustez para ruas irregulares pode optar pela Honda NXR 160 Bros, indicada para regiões com buracos ou terrenos mais difíceis. Seu preço usado varia de R$ 14.000 a R$ 19.000.