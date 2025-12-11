Motoristas da Uber em diversas regiões do país têm enfrentado um cenário cada vez mais rígido para continuar atuando pela plataforma. Novas regras de segurança, comportamento e documentação passaram a determinar quem pode ou não seguir trabalhando, e o descumprimento dessas exigências resulta no bloqueio imediato do aplicativo.

Entre os principais motivos que levam ao bloqueio estão reclamações recorrentes de usuários, problemas na verificação de identidade e falhas no envio de documentos obrigatórios, como CNH ou comprovantes de inspeção veicular.

Motoristas relatam ainda que avaliações muito baixas, denúncias de suposta má conduta durante corridas e até divergências no uso de tecnologias de segurança — como selfies de checagem facial — podem resultar na suspensão imediata da conta.

Em alguns casos, até erros do próprio sistema, como falhas na leitura da foto ou inconsistências na análise automática de segurança, acabam impedindo que o profissional continue trabalhando, deixando-o sem renda enquanto tenta reverter a decisão.

Outras situações, mais graves, também levam ao bloqueio definitivo do motorista. Casos de dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias resultam em desativação imediata, assim como denúncias de discriminação contra passageiros por motivo de raça, gênero, orientação sexual ou qualquer outra condição pessoal.

Condutas abusivas, como assédio verbal ou físico, figuram entre os motivos mais severos para perda do acesso à plataforma. Até comportamentos considerados antiéticos, como solicitar avaliações positivas ou pressionar o passageiro a alterar a nota da viagem, são entendidos como violação das diretrizes e podem levar à suspensão do app.

Falta de transparência e impacto direto na renda dos motoristas

Apesar de a Uber afirmar que suas regras existem para garantir a segurança de todos, muitos motoristas reclamam da falta de clareza nos processos de investigação e de reativação das contas. Em grande parte dos casos, o profissional recebe apenas uma notificação genérica informando o bloqueio, sem detalhes sobre a acusação ou a possibilidade de apresentar sua versão dos fatos.

Essa sensação de insegurança jurídica aumenta a pressão sobre quem depende exclusivamente da plataforma como fonte de renda. Outro ponto de contestação é o tempo que a empresa leva para analisar recursos e revisar bloqueios, o que pode deixar motoristas semanas sem trabalhar.