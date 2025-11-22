Quando o assunto é transporte por aplicativo, a Uber se destaca como a principal plataforma em operação no Brasil. Além de ajudar milhões de pessoas a se locomoverem com mais praticidade, ela também representa uma importante fonte de renda para motoristas que buscam flexibilidade de horário e autonomia financeira.

No entanto, para manter a segurança e a qualidade do serviço, a empresa estabelece regras que devem ser seguidas rigorosamente. Algumas condutas têm levado muitos motoristas a perderem suas contas de forma permanente. Por isso, quem já atua na plataforma — ou pretende começar — precisa conhecer os comportamentos que podem resultar em bloqueio definitivo.

Entre os motivos que levam ao desligamento imediato está qualquer forma de violência ou comportamento inadequado. A Uber é rígida nesse ponto: agressões físicas, discussões hostis, ameaças ou atitudes que deixem o passageiro desconfortável são suficientes para um banimento permanente.

A plataforma também não tolera práticas discriminatórias, sejam elas relacionadas à cor, gênero, orientação sexual, religião ou qualquer outra característica pessoal. Qualquer atitude de preconceito é considerada uma violação gravíssima.

Outro ponto que a empresa monitora de perto é o compartilhamento de conta e outras fraudes. Permitir que terceiros utilizem o perfil do motorista, adulterar informações, tentar manipular valores de corrida ou usar aplicativos paralelos são atitudes proibidas e que levam ao bloqueio definitivo.

Da mesma forma, a violação das normas de segurança, como dirigir sob efeito de álcool ou drogas, não respeitar leis de trânsito ou recusar o uso de equipamentos obrigatórios, representa risco direto aos passageiros e resulta em expulsão da plataforma.

Por fim, o cancelamento excessivo de corridas também é motivo para suspensão ou banimento. Quando o motorista cancela repetidamente, prejudica a experiência dos usuários e dificulta o funcionamento do sistema. Para a Uber, manter um atendimento consistente e confiável é essencial, e quem desrespeita essa regra pode perder o direito de continuar na plataforma.