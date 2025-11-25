Muitos usuários têm a mesma dúvida: a Uber permite viajar com quatro passageiros ou o limite é três? Embora pareça uma questão simples, ela ainda gera confusão. De acordo com as diretrizes mais recentes, a plataforma autoriza até quatro pessoas no UberX — sendo uma no banco dianteiro e três no traseiro.

Tal mudança foi implementada em novembro de 2024 com o objetivo de oferecer mais flexibilidade aos usuários e aumentar a eficiência do serviço. Mesmo assim, na prática, alguns motoristas preferem não levar quatro passageiros. Muitos optam por limitar a três ocupantes por motivos de conforto, segurança ou por experiências negativas em viagens muito cheias.

Além disso, durante a pandemia, a Uber proibiu o uso do banco dianteiro, o que acabou gerando ainda mais dúvidas sobre o limite de passageiros. Hoje, a empresa esclarece que a capacidade depende da categoria selecionada no aplicativo.

No UberX, são permitidos até quatro ocupantes; no UberXL, que utiliza veículos maiores, o limite sobe para seis. Já nas corridas compartilhadas, como o Uber Juntos, o número de assentos pode mudar conforme o trajeto e a quantidade de usuários atendidos ao mesmo tempo.

Vale lembrar que o motorista parceiro pode recusar a corrida se identificar que o número de passageiros ultrapassa a capacidade do veículo ou representa risco à segurança. A Uber reforça que todos devem usar cinto de segurança e que transportar mais pessoas do que o permitido pelas normas de trânsito é proibido.

Antes de solicitar uma viagem com quatro ocupantes, é recomendável conferir a categoria selecionada no aplicativo e, se necessário, confirmar com o motorista se o transporte é viável. Assim, evitam-se cancelamentos e situações desconfortáveis. Quando surgirem dúvidas, o próprio app da Uber disponibiliza orientações atualizadas sobre limites e boas práticas para uma viagem segura.