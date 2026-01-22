Uma mulher de 29 anos, identificada como Fernanda Cristina Policarpo, foi atropelada na noite do último domingo (18) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do veículo afirmou que seguia no sentido capital-interior quando a pedestre entrou repentinamente na pista para atravessar a rodovia.

No local do acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a constatar o óbito de Fernanda. Com a confirmação, a rodovia foi interditada e o Instituto Médico Legal (IML) acionado para a remoção do corpo.

Durante o atendimento, pessoas que passavam pelo local questionaram o estado de saúde da vítima e o socorro prestado. Após o Samu atestar a morte e deixar o local, um médico da concessionária responsável pela rodovia percebeu que a mulher ainda respirava, mesmo estando coberta por uma manta térmica, e iniciou manobras de reanimação.

A médica que constatou o óbito foi afastada preventivamente na segunda-feira (19). A decisão foi confirmada pelo Samu e pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. O Samu Regional de Bauru também instaurou uma sindicância interna para apurar possíveis falhas no atendimento.

A Prefeitura de Bauru informou que, caso sejam identificadas irregularidades, as medidas cabíveis serão tomadas conforme os protocolos vigentes. A Secretaria de Estado da Saúde também afirmou que vai investigar o caso. Paralelamente, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar se houve negligência no atendimento.

O que ainda falta esclarecer no caso?

Se houve falha técnica ou erro humano na declaração do óbito;

Quais procedimentos a equipe do Samu adotou no local;

Se haverá responsabilização administrativa ou profissional após a conclusão da sindicância;