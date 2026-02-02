Vicky Sarfati Safra, naturalizada brasileira e viúva do banqueiro Joseph Safra, foi novamente apontada como a mulher mais rica do Brasil pela revista Forbes, com um patrimônio estimado em cerca de R$ 120,5 bilhões em 2025 — valor que a coloca também na segunda posição entre os bilionários do país, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.
Grande parte dessa fortuna veio da herança deixada pelo marido, que faleceu em 2020 e foi reconhecido como um dos banqueiros mais ricos do mundo, responsável pela expansão do Grupo Safra no Brasil e internacionalmente. Vicky e os quatro filhos — Jacob, Esther, Alberto e David — administram os principais ativos da família, com forte presença no setor financeiro e investimentos globais.
Além de seu papel no cenário econômico, Vicky também é conhecida pela impressionante residência da família, a chamada Mansão Safra, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo. A propriedade tem cerca de 130 cômodos, vários níveis e características únicas de luxo e segurança, sendo considerada uma das maiores residências privadas do mundo.
Apesar de sua enorme riqueza e influência, Vicky mantém um perfil relativamente discreto, dedicando parte de seus esforços à filantropia por meio da Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que apoia projetos nas áreas de educação, saúde e cultura no Brasil e no exterior.
Os brasileiros mais ricos do mundo segundo a Forbes
- Eduardo Saverin – Cofundador do Facebook/Meta, líder entre os brasileiros e um dos mais ricos do mundo.
- Vicky Sarfati Safra e família – Herdeira da fortuna do banqueiro Joseph Safra, aparece em segundo lugar entre os brasileiros.
- Jorge Paulo Lemann e família – Controlador da AB InBev e da 3G Capital, figura no topo das fortunas brasileiras.
- Marcel Herrmann Telles e família – Sócio de Lemann em investimentos globais no setor de bebidas e alimentos.
- Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família – Parte do grupo que controla grandes marcas globais de bebidas e fast food.
- Fernando Roberto Moreira Salles – Membro da tradicional família de banqueiros brasileira com atuação no Itaú Unibanco.
- Pedro Moreira Salles – Outro integrante da família Salles também listado entre os mais ricos.
- André Esteves – Principal nome por trás do BTG Pactual, banco de investimentos.
- Alexandre Behring – Sócio da 3G Capital e presente na lista global de bilionários.
- Miguel Krigsner – Fundador d’O Boticário, aparece entre os bilionários brasileiros no ranking da Forbes.
