Vicky Sarfati Safra, naturalizada brasileira e viúva do banqueiro Joseph Safra, foi novamente apontada como a mulher mais rica do Brasil pela revista Forbes, com um patrimônio estimado em cerca de R$ 120,5 bilhões em 2025 — valor que a coloca também na segunda posição entre os bilionários do país, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

Grande parte dessa fortuna veio da herança deixada pelo marido, que faleceu em 2020 e foi reconhecido como um dos banqueiros mais ricos do mundo, responsável pela expansão do Grupo Safra no Brasil e internacionalmente. Vicky e os quatro filhos — Jacob, Esther, Alberto e David — administram os principais ativos da família, com forte presença no setor financeiro e investimentos globais.

Além de seu papel no cenário econômico, Vicky também é conhecida pela impressionante residência da família, a chamada Mansão Safra, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo. A propriedade tem cerca de 130 cômodos, vários níveis e características únicas de luxo e segurança, sendo considerada uma das maiores residências privadas do mundo.

Apesar de sua enorme riqueza e influência, Vicky mantém um perfil relativamente discreto, dedicando parte de seus esforços à filantropia por meio da Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que apoia projetos nas áreas de educação, saúde e cultura no Brasil e no exterior.

Os brasileiros mais ricos do mundo segundo a Forbes