Cerca de 20 dias após prestar depoimento em uma ação movida por um colega em setembro de 2023, uma funcionária da Havan que trabalhava na unidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, acabou sendo demitida, e isso deu início a uma extensa batalha judicial.

Isso porque ela decidiu acionar a Justiça contra a empresa, que a princípio, alegou que a demissão foi motivada pela baixa produtividade e desempenho insatisfatório da profissional. Contudo, a justificativa não foi aceita.

Além disso, todas as tentativas de recurso movidas pela Havan nos últimos anos acabaram sendo negadas, incluindo a que se opôs ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais à trabalhadora, estabelecido pela 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande.

Vale destacar que o valor foi definido a partir da consideração de que a empresa violou direitos fundamentais da trabalhadora, como o direito de acesso à Justiça e de colaboração com o Judiciário.

A decisão de negar o recurso foi tomada no último mês pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e deixou a ex-colaboradora mais próxima de sua aguardada compensação, embora a Havan ainda tenha o direito de recorrer.

Havan anuncia inauguração de nova loja no Brasil

Mesmo ainda lidando com a pendência judicial, a Havan segue dedicada em seus planos de expansão. Inclusive, nesta semana, a empresa confimou que sua 190ª unidade será inaugurada no próximo mês.

Programada para abrir as portas a partir do dia 7 de março, a nova loja será situada no bairro Cidade Industrial, em Curitiba, Paraná, e seguirá o padrão visual característico da Havan, com uma fachada que lembra a Casa Branca e uma Estátua da Liberdade na porta.

A abertura deve impactar positivamente na economia da região, gerando centenas de empregos diretos e indiretos. Além disso, ela também marca mais um passo para o cumprimento da meta de abertura de 200 lojas estimuladas pelo cofundador e proprietário da Havan, Luciano Hang.