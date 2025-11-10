Em 2022, um caso inusitado e polêmico chocou o Brasil: uma mulher foi flagrada tendo um envolvimento com um morador de rua em plena luz do dia, dentro de um carro estacionado em Planaltina, no Distrito Federal.

O episódio foi filmado por câmeras de segurança e rapidamente viralizou nas redes sociais, ganhando ampla repercussão. O caso ficou ainda mais marcante pela reação do marido da mulher, que após saber do ocorrido agrediu o homem, gerando ainda mais debates públicos.

Agora, três anos depois, a protagonista dessa história, Sandra Mara Fernandes, que na época evitou entrevistas e permaneceu afastada da mídia, finalmente quebrou o silêncio e revelou sua versão dos fatos.

Mulher que traiu marido com mendigo finalmente revelou a verdade

Sandra Mara, então empresária e mãe, falou abertamente sobre o caso em duas entrevistas, uma concedida em 2022 à Record TV e outra mais recente ao podcast Código do Amor, apresentado por Charles Damacena e que está disponível no YouTube.

Pela primeira vez, ela deu detalhes sobre o que viveu naquele dia e como sua vida mudou desde então. No relato, Sandra contou que enfrentava um surto psicótico quando tudo aconteceu, e por isso praticou os atos polêmicos.

Diagnosticada posteriormente com transtorno afetivo bipolar, ela explicou que, durante o surto, acreditava que o homem em situação de rua era uma figura divina, ora enxergando nele seu próprio marido, ora acreditando que falava com um anjo de Deus.

Segundo Sandra, o contato com o morador de rua, identificado como Givaldo Alves, começou com uma conversa sobre religião, onde ela tentava pregar para ele, já que é evangélica, e ele parecia estar interessado em conhecer a igreja dela.

Ela afirma que, naquele estado de confusão mental, não via Givaldo como um estranho, mas como alguém enviado por Deus para ajudá-la a cumprir um propósito espiritual. Para ela, tudo parecia fazer sentido no momento.

Segundo a mulher, em frente a sogra e a filha dela, ele teria pedido um beijo, que ela deu acreditando ser um anjo e o marido, e depois a convidou para ter relações intimas, dizendo que o propósito dela de ser milionária só seria atingido se ela fizesse isso.

Ela então teria aceitado, segundo ela em surto, sem que a sogra tivesse interferido. A percepção da realidade só viria mais tarde, já internada em uma clínica psiquiátrica, onde iniciou tratamento intensivo.

Como está hoje a mulher que traiu o marido com o mendigo?

O impacto do caso foi devastador. Sandra perdeu a loja de roupas que administrava e passou a ser alvo de ataques virtuais. Após deixar o hospital, iniciou um processo judicial contra Givaldo e passou a reconstruir a vida aos poucos.

Atualmente, ela trabalha como motorista de aplicativo, vive separada do marido, que também a traiu meses depois, e continua o tratamento com medicação e apoio psicológico.

Apesar dos traumas, Sandra afirma que busca recomeçar com dignidade e quer ser reconhecida pela coragem de enfrentar publicamente uma história marcada por dor, preconceito e saúde mental.