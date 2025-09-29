Maria Branyas Morera, que era reconhecida como a pessoa mais velha do mundo em vida, fez um último pedido antes de falecer: “Por favor, me estude”. As palavras foram dirigidas a Manel Esteller, chefe de genética da Faculdade de Medicina da Universidade de Barcelona. Residente de Olot, na Espanha, ela faleceu no último verão, aos 117 anos.

Atendendo ao desejo dela, Esteller e sua equipe analisaram amostras de sangue, saliva, urina e fezes com o objetivo de investigar os segredos por trás de sua longevidade. De acordo com um artigo divulgado nesta quarta-feira (24) na revista Cell Reports Medicine, parte da explicação está relacionada ao estilo de vida que a supercentenária levou.

Ela adotava a dieta mediterrânea, mantinha-se longe do cigarro e do álcool e fazia caminhadas diárias de cerca de uma hora até o início dos anos 2000, quando as limitações físicas começaram a se acentuar. Somado a isso, contava com a chamada “loteria genética”, apresentando variantes que favoreciam a proteção contra colesterol elevado, demência, doenças cardiovasculares e até câncer.

O estudo também destacou a importância do microbioma de Branyas, caracterizado por baixos níveis de inflamação e pela abundância de bactérias benéficas, como a Bifidobacterium — cujo desenvolvimento pode ser estimulado pelo consumo de iogurte. Não por acaso, ela ingeria três porções da bebida diariamente.

Contexto social também foi importante

Nascida em São Francisco, em 1907, filha de espanhóis que haviam migrado para os Estados Unidos a trabalho, Branyas perdeu o pai aos 8 anos e, junto da mãe, voltou para a Espanha. Mais tarde, casou-se e teve três filhos: um deles faleceu aos 52 anos, enquanto as duas filhas permanecem vivas, atualmente com 92 e 94 anos.

Enquanto outros membros de sua família enfrentaram destinos comuns, como Alzheimer, câncer, tuberculose, insuficiência renal e problemas cardíacos, ela conseguiu superar todos. Branyas reunia o conjunto de fatores frequentemente associados à longevidade: uma genética privilegiada, hábitos de vida saudáveis e uma sólida rede de relações sociais.