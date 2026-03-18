De acordo com dados atualizados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), cerca de 18,73 milhões da famílias seguem sendo contempladas pelo programa Bolsa Família até o momento.

E conforme divulgado pelo portal Gov.br, os registros serviram para reforçar o papel central do benefício na autonomia feminina, já que pelo menos 84,14% das famílias beneficiadas pela iniciativa são chefiadas por mulheres.

Graças ao Bolsa Família, beneficiárias podem contar com um suporte mensal de, no mínimo, R$ 600 para arcar com suas despesas mensais e, dessa forma, superar a situação de vulnerabilidade social com muito mais facilidade.

Ao oferecer mais segurança financeira, o programa ainda amplia a proteção e o direito à dignidade de muitas mulheres, que passam a ter mais independência para administrar o orçamento doméstico.

Calendário do Bolsa Família: confira as datas de pagamento

É importante lembrar que os pagamentos do Bolsa Família referentes à março foram iniciados nesta quarta-feira (18) e seguirão sendo efetuados até o último dia do mês de forma escalonada, seguindo a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Sendo assim, os depósitos ocorrerão nas seguintes datas:

NIS Final 1: 18 de março

18 de março NIS Final 2: 19 de março

19 de março NIS Final 3: 20 de março

20 de março NIS Final 4: 23 de março

23 de março NIS Final 5: 24 de março

24 de março NIS Final 6: 25 de março

25 de março NIS Final 7: 26 de março

26 de março NIS Final 8: 27 de março

27 de março NIS Final 9: 30 de março

30 de março NIS Final 0: 31 de março

Conforme mencionado anteriormente, o piso atual do benefício é de R$ 600. Contudo, o Bolsa Família conta ainda com alguns valores adicionais, destinados exclusivamente à mulheres e famílias com crianças, que por sua vez são depositados junto do montante inicial. São eles: