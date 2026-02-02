Após anos vivendo sob pressão constante e velocidade extrema, um dos maiores ícones do automobilismo mundial decidiu desacelerar. Longe dos autódromos e da rotina intensa das competições, o ex-piloto Nelson Piquet optou por um estilo de vida mais reservado, em contato direto com a natureza e distante dos destinos tradicionalmente escolhidos por celebridades.

A escolha chama atenção justamente por fugir do óbvio. Em vez de grandes centros urbanos ou praias badaladas, o tricampeão da Fórmula 1 buscou tranquilidade, paisagens preservadas e discrição, fatores que pesaram mais do que visibilidade ou glamour.

Residência de alto padrão em área tranquila do litoral sul

Nelson Piquet adquiriu um imóvel em Passo de Torres, município localizado no extremo sul de Santa Catarina. A cidade é conhecida pelo clima pacato, pela presença de áreas naturais bem conservadas e por ficar fora do circuito turístico mais movimentado da região.

A casa está situada em um condomínio fechado voltado a moradores de alto padrão, às margens do Rio Mampituba. O local oferece marina privativa, píer e acesso direto ao rio, além de integração com as dunas e o cenário natural ao redor. A residência terá cerca de 174 metros quadrados e ainda está em construção, com entrega prevista para daqui a aproximadamente um ano e meio.

O condomínio dispõe de infraestrutura completa, incluindo piscina, deck e espaços voltados ao lazer ao ar livre, especialmente para quem aprecia atividades náuticas e momentos de descanso longe da agitação urbana.

Decisão envolve rotina pessoal, família e contato com a água

A escolha pelo litoral sul está diretamente ligada ao estilo de vida do ex-piloto. Admirador do mar, de rios e de embarcações, Nelson Piquet buscava um local que permitisse aproveitar esses interesses com mais frequência e menos exposição pública.

Outro fator decisivo foi a proximidade com a família da esposa, Cristia Callegari Piquet, que possui vínculos com a região próxima ao Rio Mampituba. A localização facilita a convivência familiar e reforça a opção por uma cidade menor e mais silenciosa.

Segundo a imobiliária responsável pela negociação, o casal priorizou funcionalidade, conforto e privacidade. A ideia foi investir em qualidade de vida e integração com a natureza, deixando de lado o luxo voltado à ostentação.