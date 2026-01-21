A Netflix revisou os termos de sua proposta para adquirir os estúdios e o serviço de streaming da Warner Bros. Discovery, oferecendo agora pagamento totalmente em dinheiro, sem alterar o valor total de US$ 82,7 bilhões (R$ 445,7 bilhões). A nova proposta recebeu aprovação unânime do conselho da controladora da HBO.

A mudança tem como objetivo dificultar a entrada de concorrentes no negócio, especialmente a Paramount. A Netflix passou a oferecer US$ 27,75 (R$ 149,71) por ação da Warner, integralmente em dinheiro. Na oferta anterior, o pagamento incluía US$ 23,25 (R$ 125,43) em dinheiro e o restante em ações da própria Netflix, avaliadas em US$ 4,50 (R$ 24,28) cada.

Com a nova proposta, os acionistas da Warner não receberão mais participação na Netflix, passando a receber um valor fixo por ação. Dessa forma, ficam protegidos das variações do preço das ações da compradora, já que o pagamento não dependerá do desempenho desses papéis no mercado.

A Warner Bros. Discovery planeja dividir suas operações em duas empresas com ações negociadas em bolsa: Warner Bros. e Discovery Global. No entanto, a conclusão dessa reestruturação depende da efetivação da cisão da Discovery Global, da obtenção das aprovações regulatórias, da aprovação dos acionistas da WBD e do atendimento a outras condições habituais desse tipo de operação.

Disputa ferrenha pela Warner

Tanto a Netflix quanto a Paramount demonstram interesse na Warner Bros. por seus estúdios de cinema e televisão, além do vasto catálogo de conteúdos e franquias consagradas, como “Game of Thrones”, “Harry Potter” e os super-heróis da DC Comics. A Paramount mantém sua “oferta hostil” de US$ 77,9 bilhões pela Warner Bros. como um todo, incluindo os canais a cabo.

No início deste mês, a empresa também anunciou a intenção de lançar uma disputa por procuração para eleger representantes no conselho da companhia. A Warner Bros., porém, rejeitou a proposta da Paramount, liderada por David Ellison, que revisou os termos da oferta e reforçou sua estratégia para convencer os acionistas de que a transação com a Netflix seria mais vantajosa.