Se recuperando de mais um problema físico, o astro Neymar foi destaque nas redes sociais na noite da última quinta-feira (25) ao lado da esposa Bruna Biancardi após a circulação de um vídeo em que os dois aparecem em um culto religioso. A gravação, que mostra o casal participando da celebração, viralizou rapidamente e alcançou quase 250 mil visualizações em poucas horas.

“Do nada o Neymar aqui na igreja”, escreveu a pessoa que publicou o registro. O episódio chamou atenção pela presença inesperada do jogador em um momento de fé. A repercussão foi imediata, com reações diversas nas redes sociais: enquanto alguns internautas criticaram, alegando que tudo na vida de Neymar seria estratégia de marketing pessoal, outros viram o gesto de forma positiva.

“O povo criticando sei lá porque o cara no culto, enquanto uma pessoa que tá no mesmo culto, não respeita nada. Sei lá se é pela criação católica, mas para mim você chega numa igreja e ali todo mundo é igual, a ideia é acolhimento, etc. Tanto faz se você é famoso ou não”, disse um internauta.

Entre os comentários, uma opinião recorrente foi a de que nem mesmo na igreja Neymar consegue ter tranquilidade, já que a fama acaba impedindo momentos simples de privacidade. Neymar e Bruna Biancardi iniciaram seu relacionamento em 2021, tornando-o público em janeiro de 2022. Eles são pais de Mavie, de quase dois anos, e Mel, nascida em julho de 2025.

Neymar compartilhou momento fofo da família

Neymar registrou um momento fofo da companheira, Bruna Biancardi, com a filha mais velha do casal, Mavie. As duas foram filmadas interagindo durante uma dança que a menina curtia, acompanhando uma programação na TV.

Nesta sexta-feira (26), o jogador compartilhou as imagens nos Stories do Instagram, mostrando que a filha tem ritmo e adora se mexer ao som da música. Recentemente, Neymar conquistou a web ao aparecer sendo “maquiado” por Mavie, que estava fantasiada de Branca de Neve.