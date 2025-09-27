O Santos anunciou, que Neymar sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e ficou fora do duelo diante do São Paulo, no fim de semana passado, na Vila Belmiro. O atacante já iniciou tratamento no CEPRAF, mas a proximidade do fim do contrato, válido até dezembro, levanta dúvidas se ele voltará a vestir a camisa do clube.

Exames confirmam problema muscular

O camisa 10 não participou das atividades no CT Rei Pelé e passou por exames de imagem que confirmaram a contusão. Desde o retorno ao Peixe, Neymar ainda não teve a oportunidade de enfrentar o Tricolor, rival contra o qual protagonizou grandes atuações em sua primeira passagem pelo time da Baixada.

Para o clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve promover mudanças no ataque. Victor Hugo deve iniciar a partida como titular ao lado de Benjamin Rollheiser, que retorna após suspensão. A escalação provável tem: Gabriel Brazão (ou Diógenes); Mayke, Adonis Frías (ou Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Victor Hugo; Guilherme e Lautaro Díaz.

Debate sobre forma física

A ausência de Neymar também reacendeu críticas sobre sua condição fora de campo. O comentarista Craque Neto foi direto e classificou o jogador como “ex-atleta”, após ele ter sido visto participando de um torneio de pôquer em meio à rotina de jogos.

Recuperação preocupa

Em entrevista coletiva, Vojvoda lamentou a baixa do principal nome do elenco. “Perdemos o Neymar, nosso líder e referência. Vi ele muito motivado antes da lesão, mas são situações inevitáveis do futebol”, destacou.

De acordo com o departamento médico, a recuperação pode levar ao menos um mês, período que coloca em risco a continuidade do atacante na temporada. Com o contrato se encerrando no fim do ano, existe a possibilidade de Neymar não atuar mais com a camisa santista.