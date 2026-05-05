Embora muitos torcedores sonhem em ver Neymar vestindo a camisa do Flamengo, a possibilidade de um acerto neste momento é praticamente descartada. O atacante não tem negociação em andamento com o clube carioca e, ao menos por agora, não há sinais concretos de que o camisa 10 santista dará adeus à Vila Belmiro.

O assunto ganhou força após a repercussão de uma suposta briga envolvendo Robinho Jr. e Neymar, situação que gerou especulações nas redes sociais e no mercado da bola. No entanto, internamente, o Flamengo não trabalha com a chegada de Neymar como cenário viável neste momento.

Robinho Jr., no entanto, já teve seu nome especulado no clube carioca. Em janeiro deste ano, segundo informações do Paparazzo Rubro-Negro, o jogador de 18 anos foi oferecido por seus intermediários ao Flamengo. A diretoria, porém, decidiu não avançar nas negociações e viu o jovem renovar seu contrato com o Santos no último mês.

Neymar e Robinho Jr. em treino do Santos — Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Com a briga entre os dois deixando um verdadeiro “racha” no elenco santista, Robinho Jr. pode pedir a rescisão de seu contrato e então ficar livre no mercado. Segundo relatos, o atacante teve a imagem arranhada com parte do grupo de jogadores por levar o ocorrido para “fora dos vestiários” ao notificar extrajudicialmente o clube nesta segunda (4)

Nos bastidores, alguns atletas avaliam que Robinho Jr. teria rompido uma espécie de “regra não escrita” do futebol ao registrar a acusação de agressão envolvendo Neymar durante um treinamento, já que, tradicionalmente, conflitos do dia a dia costumam ser resolvidos internamente, no vestiário.