Pouco valorizado no início e alvo de críticas por seu tamanho e desempenho modestos, o Renault Kwid surpreendeu o mercado automotivo brasileiro. O compacto, que chegou ao país com a promessa de ser o carro popular da nova geração, conquistou espaço graças ao baixo consumo de combustível, preço acessível e design moderno.

Hoje, o modelo se destaca nas concessionárias e já figura entre os veículos mais vendidos do Brasil, mostrando que subestimar o Kwid foi um erro para muitos. Lançado em 2017, o Renault Kwid foi recebido com desconfiança por parte do público e da crítica especializada, que o consideravam simples demais para competir com os líderes do segmento.

No entanto, o modelo se mostrou uma aposta certeira da montadora francesa. Com foco em economia e praticidade, o Kwid rapidamente conquistou motoristas que buscavam um carro urbano, de baixo custo de manutenção e bom rendimento de combustível.

Com o passar dos anos, o veículo passou por melhorias significativas em conforto, segurança e tecnologia, ganhando versões equipadas com central multimídia, airbags laterais e direção elétrica. Essas atualizações consolidaram o Kwid como uma das opções mais atraentes entre os carros de entrada.

Um carro simples que conquistou o público

O sucesso do Renault Kwid não veio por acaso. Em meio a um cenário de alta nos preços dos automóveis e combustíveis, o modelo se destacou por entregar o essencial sem pesar no bolso. Seu motor econômico, manutenção acessível e consumo reduzido o transformaram em uma escolha inteligente para quem precisa de um carro ágil no trânsito urbano e barato de manter no dia a dia.

Além disso, o Kwid se adaptou rapidamente às exigências do mercado brasileiro. Com versões mais equipadas e foco em segurança, o compacto conseguiu equilibrar custo-benefício e modernidade, atraindo tanto motoristas iniciantes quanto famílias que buscavam um segundo veículo.