O Nissan Kicks voltou ao centro das atenções no mercado brasileiro após uma forte redução de preço que surpreendeu consumidores. A versão Sense 2026 passou a contar com bônus de até R$ 28.700 — praticamente R$ 29 mil — fazendo o SUV despencar nos anúncios e se tornar uma das opções mais competitivas da categoria.

Com o desconto aplicado, o modelo caiu de cerca de R$ 168 mil para R$ 139.990, um reposicionamento agressivo da marca japonesa para reagir à concorrência crescente entre SUVs compactos. A estratégia surge em um momento em que a Nissan busca recuperar espaço no mercado brasileiro, onde o segmento está cada vez mais disputado.

Além do preço mais atrativo, o novo Kicks traz mudanças importantes em relação à geração anterior. O SUV ficou maior, mais tecnológico e passou a usar motor 1.0 turbo de até 125 cv, combinado com câmbio automatizado de dupla embreagem. A proposta é oferecer mais desempenho e eficiência, alinhando-se às novas exigências do consumidor.

Mesmo sendo a versão de entrada, o Kicks Sense 2026 mantém uma boa lista de equipamentos, com painel digital, multimídia ampla, seis airbags e diversos assistentes de condução. Isso ajuda a explicar por que o modelo, mesmo recém-lançado, já aparece com preços mais baixos e grande volume de ofertas no mercado.

Desconto agressivo muda cenário do SUV no Brasil

A campanha promocional da Nissan tem prazo limitado e vale, em muitos casos, até o início de maio ou enquanto durarem os estoques. Além do desconto à vista, a marca também oferece condições especiais de financiamento, incluindo taxa zero e entrada elevada, estratégia comum para atrair compradores rapidamente.

Com essa movimentação, o Kicks passa a competir diretamente com modelos mais baratos e até com SUVs de categorias inferiores. A queda de preço reposiciona o carro no mercado e pode influenciar outras montadoras a adotarem medidas semelhantes, acirrando ainda mais a disputa no segmento de utilitários esportivos no Brasil.