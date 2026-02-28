Escolher o nome de um filho continua sendo uma das decisões mais difíceis para as famílias brasileiras. Porém, em 2025, uma opção curta ganhou destaque. Com apenas quatro letras, Ravi se tornou o nome masculino mais registrado no país, consolidando uma tendência por nomes simples e de fácil pronúncia.

Entre as meninas, Helena aparece no topo da lista de preferências, mostrando que nomes clássicos também seguem fortes.

Busca por originalidade

A escolha do nome ideal costuma envolver pesquisas sobre significados e até referências culturais. Muitos pais buscam alternativas que combinem tradição e preferências pessoais, enquanto outros preferem opções diferentes ou menos comuns.

Além dos campeões de registro, cresce também o interesse por nomes considerados neutros, aqueles que podem ser usados por qualquer gênero. Embora exista a ideia de que esse tipo de nome seja raro na língua portuguesa, os dados mostram o contrário.

Nomes neutros já são milhares no Brasil

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2022, aponta que 7.201 nomes no país são utilizados por homens e mulheres. O número representa 5,6% do total de nomes cadastrados.

Entre os mais frequentes nessa categoria estão Taina, Cristian, Lucimar, Valdeci, Iraci, Valdecir, Geovane, Adrian, Iris e Josimar. Para entrar nessa classificação, o nome precisa ter ao menos 2% de registros em um sexo e 98% no outro.