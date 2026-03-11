Durante décadas, o papel higiênico foi considerado indispensável nos banheiros. No entanto, essa realidade começa a mudar. Em vários países, cresce a busca por soluções mais higiênicas e sustentáveis baseadas no uso de água. Alternativas como ducha higiênica, bidê e assentos sanitários eletrônicos, comuns em pate da Ásia, vêm ganhando espaço ao redor do globo.

Um dos principais motivos para essa mudança está no impacto ambiental do papel higiênico. A produção de um único rolo pode consumir mais de 100 litros de água, além de exigir grandes quantidades de celulose e processos químicos de branqueamento. Esse processo contribui para o desmatamento e gera resíduos que podem prejudicar o meio ambiente.

Outro fator importante envolve a questão da saúde e da higiene. Especialistas apontam que o uso exclusivo do papel higiênico nem sempre garante a limpeza mais eficiente. O atrito constante do papel pode causar irritações na pele e agravar problemas como hemorroidas e fissuras. Métodos que utilizam água para a higiene íntima são considerados mais completos e confortáveis para o uso diário.

Entre as alternativas que mais crescem em popularidade estão a ducha higiênica — muito comum em banheiros brasileiros —, o bidê tradicional, bastante utilizado na Europa, e os modernos assentos sanitários eletrônicos, tendência vinda do Japão que oferecem jatos de água ajustáveis e até secagem automática.

Água ganha espaço como opção mais sustentável

O crescimento dessas alternativas também está ligado à preocupação ambiental. A produção de papel higiênico exige grande quantidade de água, madeira e processos químicos, o que gera impactos ambientais significativos ao longo da cadeia produtiva. Métodos que utilizam água diretamente no banheiro podem reduzir o consumo de papel e diminuir a geração de resíduos.

Além da sustentabilidade, muitos usuários relatam maior sensação de limpeza e conforto com essas soluções. Duchas higiênicas, bidês e assentos eletrônicos permitem uma higienização mais completa e delicada, o que ajuda a evitar irritações na pele e melhora a experiência de uso no dia a dia.