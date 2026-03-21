Nos últimos anos, os SUVs se tornaram os queridinhos do consumidor brasileiro. O crescimento nas vendas desse tipo de veículo mostra como o público passou a valorizar carros mais altos, com posição de dirigir elevada, espaço interno e visual moderno.

Com a demanda aquecida, as montadoras intensificaram a disputa e novos modelos começam a surgir para competir diretamente com SUVs já conhecidos, como Corolla Cross e Tiggo 7.

Entre as novidades, um lançamento recente começa a chamar atenção nas concessionárias.

Novo modelo da Nissan entra forte na disputa

A Nissan decidiu reforçar sua presença no segmento com o Nissan Kait, SUV apresentado ao público brasileiro no fim de 2025 e que já aparece entre os mais comentados da categoria.

A estratégia da marca foi apostar em um veículo com preço competitivo, visual atualizado e proposta focada no custo-benefício.

A ideia é disputar clientes que antes olhavam para modelos como Fiat Pulse ou até versões de entrada de SUVs médios.

Preço abaixo de muitos rivais

Um dos principais atrativos do Kait está no valor inicial. A versão de entrada parte de menos de R$ 120 mil, posicionando o modelo em uma faixa bastante competitiva dentro do mercado nacional.

Dependendo da configuração escolhida, o preço pode chegar próximo de R$ 150 mil nas versões mais equipadas.

Essa diferença permite que o consumidor escolha entre versões mais simples ou mais completas sem sair do segmento de SUVs compactos.

Mecânica simples e confiável

De acordo com informações do site Garagem360, o Kait utiliza um motor 1.6 aspirado com cerca de 113 cavalos de potência, combinado ao câmbio automático CVT. Essa mesma base mecânica já era conhecida no Nissan Kicks, modelo que serviu de inspiração.

Embora não seja um conjunto pensado para desempenho esportivo, ele aposta em algo que muitos motoristas valorizam: simplicidade mecânica e manutenção relativamente tranquila.

Espaço e design ajudam a atrair compradores

Outro ponto forte está no espaço interno. O porta-malas oferece cerca de 432 litros de capacidade, número que supera alguns rivais. Além disso, o visual mais moderno ajuda o SUV a parecer maior e mais sofisticado.