Durante muito tempo, o salto alto foi associado à elegância, mas também ao desconforto após algumas horas de uso. Em 2026, essa percepção começa a mudar. O salto bloco ganha espaço como alternativa para quem deseja altura sem abrir mão da estabilidade e do conforto, trazendo um design contemporâneo que permite caminhar com mais segurança e menos desgaste ao longo do dia.

De acordo com a Who What Wear, o mercado de luxo vive uma transformação significativa. Grifes como Prada e Saint Laurent vêm abandonando plataformas exageradas e saltos extremamente finos para investir em modelos mais robustos e estáveis, que oferecem melhor apoio aos pés.

Com inspiração nos anos 1950, o salto bloco retorna com traços retos, estética minimalista e materiais mais refinados. Essa versão atualizada dialoga com a volta do sapato boneca, resultando em peças elegantes e funcionais para o uso diário. A base mais larga do salto contribui para uma melhor distribuição do peso corporal, proporcionando maior estabilidade e conforto durante o dia.

Nas passarelas de Londres e Milão, o salto bloco reforça sua versatilidade ao surgir em looks que vão da alfaiataria às propostas mais casuais e urbanas. Até em ocasiões de lazer, quando o chinelo seria a opção mais comum, o modelo aparece como uma alternativa sofisticada, preservando o conforto e acrescentando estilo e acabamento ao visual.

Conforto e estilo se encontram no dia a dia

A popularização do salto bloco reflete uma mudança no comportamento das consumidoras, que passaram a priorizar bem-estar sem abrir mão da elegância. O modelo atende à rotina intensa, permitindo longos períodos de uso e maior segurança ao caminhar, o que o torna ideal tanto para o trabalho quanto para compromissos informais.

Além disso, a versatilidade do salto bloco facilita combinações com diferentes peças do guarda-roupa, transitando com facilidade entre looks clássicos e modernos. Essa união entre funcionalidade e estética explica por que o modelo se consolidou como uma das principais apostas da moda feminina em 2026.