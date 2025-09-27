A Receita Federal informou na última quarta-feira (17) que os Microempreendedores Individuais (MEI) agora podem quitar o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) usando cartão de crédito. Antes, o pagamento estava disponível apenas via boleto, PIX ou débito automático. A novidade vale para o DAS mensal, o DAS Cobrança e o DAS de Excesso de Receita.

De acordo com a Receita Federal, a medida oferece mais praticidade e flexibilidade para os MEIs que querem manter suas obrigações fiscais em dia, assegurando os benefícios previdenciários e a regularidade do negócio. O recurso pode ser acessado na opção “Pagar Online” e amplia as formas de pagamento disponíveis aos empreendedores.

O pagamento do DAS permite que o microempreendedor individual mantenha suas contribuições previdenciárias e impostos em dia. De acordo com o Sebrae, é por meio do recolhimento regular do DAS que o MEI garante acesso aos benefícios do INSS, incluindo aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade.

O DAS vence todo dia 20 de cada mês. Ele pode ser emitido diretamente no Portal do Simples Nacional ou pelo App MEI, disponível para iOS e Android. É importante lembrar que, ao optar pelo cartão de crédito, podem ser cobrados juros ou taxas de administração, que variam conforme a operadora do cartão. Ainda assim, a alternativa é prática para quem precisa de mais flexibilidade.

Quais direitos o pagamento do DAS garante ao MEI

O pagamento regular do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) garante ao Microempreendedor Individual (MEI) diversos direitos, especialmente relacionados à previdência e proteção social. Entre os principais estão:

Acesso aos benefícios do INSS, incluindo:

Aposentadoria por idade

Aposentadoria por invalidez

Auxílio-doença

Auxílio-reclusão

Pensão por morte

Salário-maternidade

Regularidade fiscal do negócio, permitindo: