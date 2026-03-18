O mercado de carros elétricos ganhou um novo destaque global com o lançamento do Nissan Leaf 2026, eleito o melhor carro do mundo em 2026 no prêmio Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY). O modelo japonês superou diversos concorrentes, incluindo marcas fortes no segmento elétrico como a BYD, consolidando-se como uma das principais referências da atualidade.

A premiação é decidida por um júri formado por 86 jornalistas automotivas de mais de 50 países, que avaliam critérios como segurança, design, custo-benefício, facilidade de uso e impacto ambiental. O resultado deste ano foi considerado bastante equilibrado, com vários modelos disputando voto a voto até a escolha final.

Um dos grandes diferenciais do novo Leaf está na evolução em relação às versões anteriores. Agora na terceira geração, o carro adotou um visual mais moderno, próximo de um crossover, além de melhorias significativas em autonomia e tecnologia embarcada, o que o torna mais competitivo no segmento de elétricos.

Outro ponto decisivo para a vitória foi o equilíbrio entre inovação e praticidade. O modelo conseguiu unir bom desempenho elétrico, autonomia elevada e facilidade no uso cotidiano, características que pesaram na escolha das juradas e ajudaram a colocá-lo à frente de rivais globais.

Premiação reforça crescimento dos carros elétricos no mundo

O resultado do prêmio também evidencia a consolidação dos veículos elétricos como tendência dominante na indústria automotiva. Modelos de diferentes categorias, como SUVs e sedãs elétricos, estiveram entre os finalistas, mostrando a diversidade e evolução do setor.

Além disso, o reconhecimento internacional indica que as montadoras tradicionais seguem fortes na disputa com novas fabricantes. A vitória do Leaf demonstra que experiência, inovação e adaptação às novas demandas ainda são fatores decisivos para conquistar consumidores em um mercado cada vez mais competitivo.