A Samsung revelou seus óculos de realidade aumentada durante a teleconferência de resultados financeiros do quarto trimestre de 2025, realizada na última quinta-feira, 29 de janeiro. O dispositivo, que combina inteligência artificial com a plataforma Android XR, representa um avanço importante no segmento de tecnologias vestíveis.

Com a novidade, a empresa sul-coreana busca fortalecer sua presença no mercado de realidade aumentada, apoiando-se em parcerias com gigantes como Google, além das marcas Warby Parker e Gentle Monster, para desenvolver produtos capazes de transformar a experiência do usuário.

Imagem: Divulgação/Google

A Samsung deve lançar dois modelos dos óculos, cada um com propostas e recursos diferentes para atender a públicos distintos. A expectativa é que uma das versões conte com exibição direta de imagens nas lentes, ampliando a integração entre os ambientes virtual e físico.

O Android XR foi desenvolvido com foco em eficiência energética, enquanto a integração com o Google Gemini promete expandir as aplicações de inteligência artificial. Informações do setor apontam ainda para a possível presença de uma câmera de 12 MP e bateria de 155 mAh, dados que, por enquanto, não foram confirmados oficialmente.

Tecnologia promete mudar a forma de interagir com o mundo digital

A proposta dos óculos de realidade aumentada é reduzir a dependência de telas tradicionais, como celulares e tablets, ao levar informações e recursos digitais diretamente para o campo de visão do usuário. Com comandos por voz, gestos e inteligência artificial, o dispositivo pode transformar tarefas cotidianas, como navegação, comunicação e consumo de conteúdo, em experiências mais naturais e imersivas.

Caso as expectativas se confirmem, o lançamento pode representar um novo passo na evolução dos eletrônicos pessoais, abrindo caminho para uma era em que dispositivos vestíveis assumem funções antes concentradas em smartphones. A aposta da Samsung reforça a tendência de integração entre mundo físico e digital, indicando uma possível mudança no padrão de uso da tecnologia nos próximos anos.