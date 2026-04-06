O novo Nissan Kicks chegou ao Brasil com atualizações e, claro, mais caro do que a versão anterior. Os valores começam por volta de R$ 150 mil em versões básicas (em promoções) e podem chegar perto de R$ 200 mil nas configurações mais completas, como a versão Platinum.

Nos primeiros meses de lançamento, esses eram os valores:

Sense : a partir de cerca de R$ 149.890 em algumas ofertas

: a partir de cerca de R$ 149.890 em algumas ofertas PCD (Exclusive) : por volta de R$ 162.990

: por volta de R$ 162.990 Topo de linha (Platinum): aproximadamente R$ 199.000

Esse aumento no valor acontece porque o modelo mudou de categoria e agora tenta competir com SUVs maiores e mais equipados.

O que mudou no carro?

Além do visual mais moderno, a principal novidade é que o Kicks cresceu e tem uma nova plataforma, o que melhora o espaço interno. O veículo está mais confortável por dentro e com um porta-malas maior, ideal para o uso diário e viagens. O motor agora é 1.0 turbo, o que melhora o desempenho, e o câmbio automático de dupla embreagem deixa as trocas de marcha mais rápidas e eficientes.

Tecnologia e segurança

O interior ficou mais moderno e tecnológico com painel digital e central multimídia de até 12,3 polegadas. Além disso, o carro conta com itens que ajudam na direção, como freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, alerta de colisão e assistentes de permanência na faixa. Isso significa mais conforto e uma condução mais segura, mesmo para quem não entende muito de carro.

Vale a pena comprar?

Se vale a pena ou não, depende muito do seu objetivo. Se quer economizar, existem SUVs mais baratos no mercado, mas se a ideia é ter um carro mais atual e tecnológico, e com mais espaço, o novo Kicks pode valer a pena.