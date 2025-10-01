Astrônomos de diferentes países reforçam a hipótese da existência de um novo planeta no Sistema Solar, embora ele ainda não tenha sido identificado diretamente por telescópios. A teoria ganhou força a partir de observações feitas no Cinturão de Kuiper, região localizada além da órbita de Netuno, composta por rochas geladas, cometas e planetas anões. Plutão, o mais famoso entre eles, é considerado o maior corpo celeste dessa área.

Indícios gravitacionais chamam atenção

O que desperta a curiosidade da comunidade científica é a forma como alguns desses objetos se agrupam. Em pontos específicos do cinturão, rochas e planetas anões parecem se mover de maneira incomum, como se fossem puxados por uma força gravitacional que não pode ser explicada apenas pelos planetas já conhecidos. Essa influência invisível levantou a possibilidade da presença de um corpo celeste ainda não identificado, apelidado de “Planeta Nove”.

Comparação com a descoberta de Netuno

O método de investigação não é inédito. Foi justamente através de cálculos sobre perturbações gravitacionais que Netuno foi descoberto em 1846, antes mesmo de ser visualizado diretamente. Agora, a expectativa é de que a história se repita, com a matemática apontando o caminho para a confirmação de mais um integrante do Sistema Solar.

Observatórios mobilizados na busca

A procura por esse possível planeta mobiliza alguns dos maiores observatórios astronômicos do mundo, equipados com tecnologia de ponta. Apesar de não haver registros visuais até o momento, os cientistas acreditam que é apenas questão de tempo até que sinais concretos sejam encontrados. A confirmação seria um dos maiores marcos da astronomia moderna, ampliando a compreensão sobre a formação e a dinâmica do Sistema Solar.