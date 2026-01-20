Estacionar em frente à própria garagem é um costume comum em bairros residenciais, mas o espaço à frente do portão pertence à via pública e não à propriedade privada, devendo obedecer às mesmas regras aplicáveis a qualquer motorista, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo o CTB, é considerado irregular parar ou estacionar diante de acessos a imóveis, entradas de edificações ou passagens de veículos quando houver obstrução de manobras ou bloqueio do portão. A lei não faz distinção entre veículos de moradores ou de terceiros: o critério central é o impacto na circulação, na segurança e no acesso de todos os usuários da via pública.

Durante a fiscalização, os agentes levam em conta aspectos como a largura da rua, curvas, fluxo de veículos e pedestres, além de placas e sinalização no meio-fio. Em vias estreitas ou com grande movimento, estacionar em frente a uma garagem pode dificultar a passagem de ambulâncias, caminhões de lixo ou ônibus, aumentando o risco de autuação.

O Código de Trânsito Brasileiro diferencia claramente o que está dentro do imóvel do que ocupa o alinhamento da via pública. Um veículo estacionado no interior da garagem ou em um recuo interno não interfere na circulação e é de responsabilidade do proprietário. Já o carro parado na rua, mesmo que encostado ao portão, está integralmente sujeito às normas gerais de parada e estacionamento.

Multas, riscos e alternativas para não bloquear a garagem

Estacionar em frente à garagem pode gerar autuações e pontos na carteira de motorista, já que o CTB considera a obstrução do acesso irregular, independentemente de o veículo ser do morador. Além da penalidade, a prática aumenta o risco de acidentes, atrapalha a passagem de serviços essenciais como ambulâncias e coleta de lixo, e pode gerar conflitos com vizinhos.

Para evitar problemas, é recomendado que o motorista utilize vagas na própria rua que não bloqueiem acessos ou recuos internos da residência, ou ainda considere estacionamentos próximos quando disponíveis. Pequenas mudanças de hábito garantem a segurança, o respeito às normas de trânsito e a boa convivência na vizinhança.