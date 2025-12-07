A prática de encostar o carro no lado oposto da via, algo que muitos motoristas fazem sem pensar duas vezes, é considerada infração pelo Código de Trânsito Brasileiro. Mesmo quando a intenção é apenas deixar ou pegar alguém rapidamente, o ato de imobilizar o veículo na direção contrária ao fluxo pode resultar em multa.

A legislação trata o tema de forma objetiva: independentemente do tempo parado, posicionar o veículo no sentido errado da via representa risco à segurança e pode gerar autuação. Em discussões recentes sobre atualização do CTB, há inclusive propostas para endurecer a penalidade em vias de trânsito rápido.

O que determina o Código de Trânsito

O Artigo 181 do CTB é o responsável por enquadrar o condutor que estaciona em desacordo com as regras. Nele, há um inciso específico sobre deixar o veículo parado em sentido contrário ao da circulação, caracterizando a conduta como infração média.

A regra vale para qualquer via onde haja indicação do sentido de tráfego, seja por placas, marcações de solo ou pela própria configuração da rua. Assim, mesmo uma parada breve é considerada imobilização irregular.

Parada rápida também configura infração

O CTB estabelece diferenças entre parar e estacionar, mas ambas se encaixam no conceito de imobilizar o veículo. Parar significa o tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque de passageiros; estacionar implica permanência maior. Entretanto, quando o carro está na contramão, o fator determinante é o risco, e não o tempo.

Por isso, o motorista que “só encosta um minutinho” contra o sentido da via pode ser penalizado da mesma forma que alguém que permanece ali por mais tempo.

Penalidades previstas para a conduta

Como infração média, estacionar na contramão gera 4 pontos na CNH e multa no valor definido para esse tipo de enquadramento. Em situações de obstrução ou perigo, o veículo ainda pode ser removido pela autoridade de trânsito.

Embora não esteja no mesmo patamar de infrações mais graves, como dirigir alcoolizado, a manobra aumenta as chances de colisões frontais ou laterais, especialmente no momento de entrada ou saída da vaga.

Por que a manobra é considerada perigosa

Encostar na contramão obriga o motorista a cruzar a pista, interromper o fluxo e realizar manobras em ângulo desfavorável. Em ruas estreitas, pode obrigar outros condutores a invadir a contramão para desviar. À noite ou em locais de baixa visibilidade, o risco aumenta.

Desembarque rápido também recebe multa

Um dos casos mais frequentes de autuação ocorre justamente quando o motorista para “rapidinho” no lado oposto para facilitar a vida do passageiro. O CTB determina que o embarque e o desembarque devem ocorrer preferencialmente no lado correto da via e em áreas próprias.

Ao posicionar o carro contra o fluxo, o condutor cria risco para quem transita na pista e para quem vai descer do veículo. A saída da vaga, novamente cruzando a via, amplia ainda mais as chances de acidente.