Após perder a final da Supercopa Rei para o Corinthians, no último domingo (1), o Flamengo volta a se dedicar ao Campeonato Carioca, onde a situação do time é crítica e corre o risco de ser rebaixado.

Expectativa para a próxima partida

O Flamengo entra em campo contra o Sampaio Corrêa-RJ no próximo sábado (7), às 21h, no Maracanã. O jogo pode definir a classificação do time rubro-negro para as quartas de final. Caso perca ou empate, o clube vai lutar contra o rebaixamento.

Mas o Flamengo não depende somente da vitória, já que ainda será necessário torcer por derrotas de outros times para que a equipe do técnico Filipe Luís se classifique para a próxima etapa da competição.

Como funciona o Carioca

O Campeonato Carioca deste ano tem dois grupos formados por seis equipes cada. Na fase de classificação, os times se enfrentam em um único jogo, com os quatro primeiros colocados de cada chave avançando para as quartas de final.

Os últimos dois colocados de cada grupo vão disputar um quadrangular contra o rebaixamento, em dois jogos, que vai rebaixar apenas a pior equipe. Atualmente, o Flamengo é o penúltimo colocado Grupo B, com quatro pontos.

Situação do time rubro-negro na competição

Para escapar do quadrangular do rebaixamento e se classificar para as quartas, o Flamengo precisa de uma combinação de resultados: caso vença o Sampaio Corrêa no sábado, o time só estará classificado se o Boavista perder para o Bangu, caso o Madureira não fizer mais do que dois pontos nos próximos dois jogos, ou ainda se o Nova Iguaçu não vencer a Portuguesa-RJ. Caso perca ou empate a partida de sábado, o Flamengo está fora das quartas de final do campeonato e vai disputar o rebaixamento.