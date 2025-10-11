Desde o último sábado (4), o Banco Central (BC) começou a bloquear chaves Pix envolvidas em golpes e fraudes. A medida é realizada com base nas informações fornecidas pelas próprias instituições financeiras participantes do sistema Pix, atingindo diretamente as chaves identificadas como irregulares.

De acordo com o BC, a medida tem como objetivo reforçar a segurança do Pix. A novidade foi apresentada na última reunião do Fórum Pix, um comitê consultivo permanente formado por cerca de 300 representantes do sistema financeiro e da sociedade civil. O fórum auxilia o BC na definição de regras e procedimentos que regulam o funcionamento das transferências instantâneas.

A novidade constitui mais um reforço nas ações anunciadas recentemente para combater fraudes e golpes no Pix. No início de setembro, o BC estabeleceu um limite de R$ 15 mil para transferências via Pix e TED destinadas a instituições de pagamento não autorizadas pela autarquia a operar, ou seja, que permitem movimentação de recursos, mas não realizam empréstimos.

A medida foi adotada após três operações da Polícia Federal (PF) voltadas ao combate à lavagem de dinheiro pelo crime organizado: Carbono Oculto, Quasar e Tank. De acordo com a PF, as investigações envolvem mais de R$ 50 bilhões em movimentações financeiras suspeitas realizadas por meio de fintechs (bancos digitais).

Como se proteger de golpes via Pix

🔒 Nunca compartilhe dados pessoais: Evite informar CPF, senhas, códigos de autenticação ou dados do Pix (chave) para terceiros.

✅ Confirme sempre o destinatário: Antes de efetuar qualquer transferência, verifique se o nome e a conta correspondem à pessoa ou empresa que você deseja pagar.

⚠️ Desconfie de mensagens suspeitas: Golpistas costumam usar urgência, promessas de dinheiro fácil ou links suspeitos. Não clique em links nem baixe arquivos de fontes desconhecidas.

📱 Use autenticação de dois fatores: Ative recursos adicionais de segurança no aplicativo do banco, como biometria ou senha extra para transações.

🛑 Cuidado com ofertas milagrosas: Evite transferir dinheiro para supostos investimentos ou prêmios que pareçam bons demais para ser verdade.

📊 Monitore sua conta: Confira regularmente seu extrato e notifique o banco imediatamente ao perceber qualquer movimentação suspeita.

💬 Eduque familiares: Especialmente idosos, que costumam ser alvos frequentes de golpes, sobre os riscos e como agir.