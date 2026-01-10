Quem depende de transporte público sabe que, por muito tempo, ter algumas notas no bolso era quase obrigatório. No entanto, esse costume começa a ficar no passado em Florianópolis. A partir desta segunda-feira (5), os ônibus que circulam pela capital de Santa Catarina deixam de aceitar pagamento em dinheiro diretamente dentro dos veículos, marcando uma mudança significativa na rotina dos passageiros.

A decisão acompanha uma tendência já observada em outras cidades, impulsionada pela popularização do cartão de transporte, do Pix e dos pagamentos digitais, cada vez mais presentes no dia a dia da população.

Como pagar a passagem a partir de agora

Com a nova regra, quem utiliza o transporte coletivo em Florianópolis só poderá usar dinheiro em espécie nos terminais de integração, exclusivamente para recarregar o cartão de transporte. Nesses locais, também é possível efetuar o pagamento via Pix. Dentro dos ônibus, a quitação da passagem passa a ser feita apenas com o cartão, que já era amplamente utilizado, mas agora se torna o único meio aceito a bordo.

A prefeitura argumenta que a medida visa modernizar o sistema e tornar o embarque mais ágil, reduzindo o tempo de parada nos pontos e aumentando a segurança, já que elimina a circulação de dinheiro dentro dos coletivos.

Questionamentos e decisão judicial

A mudança, no entanto, não ocorreu sem contestação. O Ministério Público de Santa Catarina chegou a recomendar a suspensão da medida, alegando que a restrição poderia prejudicar usuários em situação de vulnerabilidade social. Apesar disso, a Justiça estadual não acatou o pedido, permitindo que a nova forma de pagamento entrasse em vigor conforme o planejamento municipal.

Uso de dinheiro já vinha em queda

Dados apresentados pela prefeitura indicam que o pagamento em espécie já vinha perdendo espaço nos últimos anos. Em 2019, cerca de 23% dos passageiros ainda utilizavam dinheiro para pagar a passagem. Em 2025, esse percentual caiu para menos de 8%, reforçando o argumento de que a maioria dos usuários já aderiu aos meios eletrônicos.