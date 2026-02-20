A rotina de quem depende de transporte público mudou em uma capital brasileira. Desde o início de janeiro, os ônibus de Florianópolis deixaram de aceitar pagamento de passagens em dinheiro. A partir de agora, a tarifa só pode ser paga por meio de cartão.

A decisão foi adotada pela prefeitura e já está em vigor em toda a frota municipal. Quem ainda utiliza dinheiro vivo precisará se adaptar ao novo modelo para continuar utilizando o transporte.

Dinheiro só nos terminais

Embora o pagamento em espécie tenha sido retirado dos ônibus, ele ainda é aceito nos terminais de integração, porém exclusivamente para recarga do cartão. Nesses locais, os passageiros também podem utilizar Pix para realizar a recarga.

Dentro dos coletivos o embarque ficou restrito ao uso do cartão, como o sistema Passe Rápido, já amplamente conhecido na cidade. A proposta é tornar o embarque mais ágil e reduzir custos operacionais.

Queda no uso do dinheiro motivou mudança

Dados da prefeitura indicam que o uso de dinheiro para pagar as passagens vinha diminuindo de forma significativa nos últimos anos. Em 2019, cerca de 23% dos passageiros ainda pagavam a passagem em dinheiro. Em 2025, esse índice caiu para menos de 8%.

Segundo informações do site ND+, a gestão municipal garante que não há intenção de excluir usuários e que, aqueles que preferem pagar com dinheiro, contam com meios para fazer uma transição adequada para o pagamento em cartão.

Debate sobre inclusão social

A adoção dessa medida gerou discussão. O Ministério Público de Santa Catarina chegou a recomendar a suspensão da regra, argumentando que ela poderia impactar pessoas em situação de vulnerabilidade. A solicitação, porém, foi rejeitada pela Justiça estadual.

Com a mudança, Florianópolis se torna uma das primeiras capitais do país a eliminar o pagamento em dinheiro nos ônibus.