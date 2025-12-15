O calendário de pagamentos do INSS para 2026 deve manter o formato tradicional, distribuindo os saques ao longo dos últimos dias úteis de cada mês. A proposta é garantir organização e agilidade no processo, que atende milhões de beneficiários em todo o país.

A principal divisão do calendário continua sendo o valor do benefício: quem recebe até um salário mínimo segue um cronograma, enquanto os segurados com renda acima desse piso contam com datas diferentes. Em ambos os casos, o dia exato do depósito é definido pelo Número de Identificação do Benefício (NIB).

Especificamente, é o último dígito do número do benefício — desconsiderando o dígito verificador — que determina o dia do pagamento. Esse sistema de divisão permite que os depósitos ocorram de maneira escalonada, evitando congestionamentos nas agências bancárias e nos canais digitais de atendimento.

Consultar as datas de pagamento do INSS é um processo simples e rápido, especialmente pelos canais digitais. A forma mais prática e segura de verificar o calendário e os valores do benefício é por meio do aplicativo ou do site oficial Meu INSS.

Como consultar seus pagamentos no INSS