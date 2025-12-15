O calendário de pagamentos do INSS para 2026 deve manter o formato tradicional, distribuindo os saques ao longo dos últimos dias úteis de cada mês. A proposta é garantir organização e agilidade no processo, que atende milhões de beneficiários em todo o país.
A principal divisão do calendário continua sendo o valor do benefício: quem recebe até um salário mínimo segue um cronograma, enquanto os segurados com renda acima desse piso contam com datas diferentes. Em ambos os casos, o dia exato do depósito é definido pelo Número de Identificação do Benefício (NIB).
Especificamente, é o último dígito do número do benefício — desconsiderando o dígito verificador — que determina o dia do pagamento. Esse sistema de divisão permite que os depósitos ocorram de maneira escalonada, evitando congestionamentos nas agências bancárias e nos canais digitais de atendimento.
Consultar as datas de pagamento do INSS é um processo simples e rápido, especialmente pelos canais digitais. A forma mais prática e segura de verificar o calendário e os valores do benefício é por meio do aplicativo ou do site oficial Meu INSS.
Como consultar seus pagamentos no INSS
- Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, disponível para computador e celular
- Informe o número do CPF e a senha cadastrada. Se necessário, crie uma conta gratuita com seus dados pessoais
- Procure pela opção “Extrato de Pagamento” no menu principal ou na barra de busca
- No extrato, você encontrará as datas dos próximos depósitos, o valor do benefício e eventuais descontos aplicados
- Verifique o número final do seu benefício (sem o dígito verificador); é ele que define o seu dia de pagamento no calendário oficial
