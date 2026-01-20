O Palmeiras voltou a levantar a taça da Copa Santiago Sub-18 e confirmou a força de suas categorias de base. Na tarde deste sábado (17), o time alviverde venceu o Internacional por 2 a 1, na final disputada em Santiago, no Rio Grande do Sul, e garantiu o título da edição de 2026 do tradicional torneio juvenil.

Vitória decidida no tempo normal

Na decisão, as Crias da Academia mostraram eficiência ofensiva e controle emocional. Os gols do Palmeiras foram marcados por Lucas Gaúcho e Vinicius, que definiram o placar a favor do Verdão e frustraram a tentativa de reação do Colorado. Com o resultado, o clube paulista fechou a campanha com aproveitamento perfeito.

Quarto título do Palmeiras no torneio

Com a conquista deste ano, o Palmeiras chegou ao quarto troféu da Copa Santiago. O clube já havia sido campeão em 2018, 2020 e 2025. Na edição passada, o título veio com vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio na final, também no Rio Grande do Sul.

Campanha invicta e números expressivos

Ao longo da competição, o Palmeiras disputou sete partidas e venceu todas. O time marcou 27 gols e sofreu apenas quatro, desempenho que reforça a regularidade da equipe do início ao fim do torneio. O destaque individual foi o atacante Murilo Felpa, artilheiro do Verdão na competição, com seis gols anotados.

Categoria de transição e calendário cheio

A equipe Sub-18 funciona como uma etapa intermediária entre o Sub-17 e o Sub-20, sendo fundamental para o desenvolvimento dos atletas que se aproximam do futebol profissional. Paralelamente à Copa Santiago, o Palmeiras também está envolvido na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Próximo compromisso

Após o título no Sul, o clube volta as atenções para a Copinha. Pelas quartas de final, o Palmeiras enfrenta o Ibrachina nesta segunda-feira (19), às 18h30, na Arena Crefisa Barueri, buscando mais uma vaga nas fases decisivas do torneio nacional de base.

Caminho até a taça

Na fase inicial, o Verdão superou Salto-RUR, Cruzeiro de Santiago, Juventude e aplicou uma goleada histórica sobre o Club Zorrilla, do Uruguai. Nas fases eliminatórias, passou por Coritiba e Cruzeiro de Santiago antes de vencer o Internacional na grande final, consolidando uma campanha impecável.