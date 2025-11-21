A organização do Rock in Rio revelou, na última terça-feira (18), informações sobre os ingressos para a próxima edição do festival, que será realizada nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ). Até o momento, as atrações do evento ainda não foram divulgadas.

O Rock in Rio Card funciona como um ingresso de compra antecipada, garantindo acesso a um único dia do festival — a escolha da data será definida posteriormente pelo comprador. Nesta edição, os valores do Rock in Rio Card são: R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 para pagamentos realizados exclusivamente com cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A.

A venda geral dos ingressos terá início em 9 de dezembro, às 19h. Antes disso, os membros do Rock in Rio Club poderão aproveitar a pré-venda, que começa em 4 de dezembro, também às 19h. As vendas são realizadas exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil, sem cobrança de taxa de serviço.

Clientes com cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A. recebem 15% de desconto na compra dos ingressos (desconto não cumulativo com a meia-entrada) e podem parcelar o pagamento em até 8x sem juros. Para os demais compradores, a compra pode ser parcelada em até 6x sem juros, exceto no caso de cartões internacionais, que não oferecem opção de parcelamento.

Rock in Rio entra em sua 11ª edição

O festival mais famoso do Brasil retorna em 2026 para sua 11ª edição, prometendo novamente unir música, cultura e experiências inesquecíveis no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Com uma programação ainda não divulgada, o evento continua a atrair fãs de todas as idades, consolidando-se como um dos maiores espetáculos de entretenimento do mundo.

Além dos shows, o Rock in Rio se destaca pela inovação em estrutura e tecnologia, garantindo conforto e segurança para os visitantes. A expectativa é de que milhares de pessoas participem, reforçando o impacto cultural e econômico do festival, que já é referência internacional em eventos musicais.