O Desenrola 2.0 é um programa do governo federal, que deve ser lançado em maio, voltado para a renegociação de dívidas de pessoas físicas, oferecendo condições facilitadas de pagamento e descontos que podem chegar a até 90% do valor devido.

Nesta nova fase, o programa também prevê o uso do FGTS como forma de quitar os débitos. O público-alvo são famílias com renda de até cinco salários mínimos, principalmente aquelas sufocadas por juros altos de cartão de crédito e cheque especial.

Passo a passo para usar o FGTS

1. Acesse a plataforma oficial

Entre no portal gov.br com uma conta de nível Prata ou Ouro. Esse é o ponto de partida para visualizar as opções.

2. Consulte suas dívidas disponíveis

Após o login, o sistema vai mostrar quais débitos podem ser renegociados dentro do programa.

3. Avalie os descontos

É importante comparar as condições oferecidas. Em muitos casos, os descontos são altos o suficiente para tornar a quitação viável.

4. Verifique o saldo do FGTS

O valor disponível deve ser suficiente para liquidar toda a dívida incluída na negociação, já que não há opção de pagamento parcial.

5. Confirme a operação

Se todas as condições estiverem de acordo, finalize a adesão. O valor será direcionado diretamente para quitar os débitos.

Regras importantes

O uso do FGTS não funciona como retirada em dinheiro.

Pode haver limite de percentual liberado do saldo.

A quitação precisa ser integral dentro do acordo firmado.